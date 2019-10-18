В Раде обсуждают государственный реестр секса - депутат

Депутат от Слуги народа Андрей Хилько предложил создать добровольный реестр начала личных интимных отношений – так называемый "реестр секса". Об этом нардеп написал в Facebook.

По его словам, целью реестра является побуждение, поддержка граждан в создании и развитии здоровой семьи, безопасной интимной жизни.

"Способ – мобильное приложение, предусматривающее добровольную регистрацию "начала отношений" с внесением исключительно ФИО (фамилии, имени и отчества), даты рождения, действующего мобильного контакта. Отображение "пара" активируется, когда оба партнера подтверждают SMS- кодами свою регистрацию "связь", которые приходят на мобильные номера, но код партнера должен ввести другой партнер на собственном мобильном, чтобы зафиксировать согласие на отношения", – написал Хилько.

Нардеп отметил, что поводом станет требование или пожелание одного из партнеров, который настроен построение семейных полноценных отношений со всеми юридическими признаками гражданского брака.

Главными социальными функциями "реестра секса" будет:

страховка для малолетних от интима, поскольку во время требования/просьбы создать "пару" партнер по злым умыслам просто откажется;

невозможность сексуального насилия в отношении женщин;

защита граждан от "нечистых" половых партнеров, которые не намерены создавать семью, ища исключительно сексуального удовлетворения и жертву этой цели;

уменьшение количества случаев педофилии;

доказательство отцовства в случаях случайной беременности.

Что предлагает государство для участников реестра:

таким "парам" государство будет предоставлять возможность бесплатного лечения от венерических заболеваний; бесплатное предоставление средств контрацепции; государственная поддержка психологами; приглашение зарегистрированных "пар" на бесплатные лекции об образовании семьи, развитии семьи через SMS-сообщения; приглашение зарегистрированных "пар" на бесплатные семинары по планированию беременности, через SMS-сообщения; неотложные следственные действия в случае, если поступила информация об изнасиловании, насилии. В приложении будет кнопка SOS, это когда один из партнеров может немедленно заявить о насилии, изнасилования в существующей "паре"; государственная поддержка, защита отношений граждан не традиционной сексуальной ориентации, углубленная консультативная работа и помощь.

Хилько отметил, что данный реестр поможет выявлять граждан, которые часто регистрируются ради поиска новых партнеров, либо имеющих венерические заболевания. Для этого в онлайн приложении будет предусмотрена невозможность регистрации пары, если партнер уже зарегистрирован.

"Данная комплексная программа предложит гражданам сознательно и ответственно подходить к началу половой жизни или началу интимных отношений, созданию семьи, защитит несовершеннолетних или юных граждан, которые могут стать заложниками злых намерений более взрослых партнеров и тому подобное. Внесение или предоставление недостоверной информации о своих ФИО с целью введения в заблуждение партнеров будет преследоваться законом по статье мошенничество. Данные из реестра не смогут быть разглашены кроме как в суде в ходе уголовного производства", – объяснил нардеп.

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Источник: korrespondent.net