Суд оставил Пашинского под арестом

Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 18 октября.
После завершения заседания Пашинский заявил, что это решение является "поражением судебной системы Украины" и "возвращением в самые страшные времена режима Януковича".
"Я знаю, что с понедельника мне будут выдвигаться новые подозрения. Будут пытаться меня сломать. Но я не собираюсь, я не буду прятаться от следствия", – подчеркнул он.
Также Пашинский обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке со словами, что он, "к сожалению, стал на путь своих предшественников".
В свою очередь адвокат Пашинского Андрей Федур сказал журналистам, что это решение суда является "абсолютно незаконным и своевольным".
Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева отправил под арест Сергея Пашинского без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 4 декабря из-за инцидента со стрельбой, который произошел в конце 2016 года.
Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что открыты три новых уголовных производства, в которых фигурирует Сергей Пашинский.
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Источник: korrespondent.net
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