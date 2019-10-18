Суд оставил Пашинского под арестом

Апелляционный административный суд Киева оставил без изменений избранную ранее Печерским районным судом Киева меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 18 октября.

После завершения заседания Пашинский заявил, что это решение является "поражением судебной системы Украины" и "возвращением в самые страшные времена режима Януковича".

"Я знаю, что с понедельника мне будут выдвигаться новые подозрения. Будут пытаться меня сломать. Но я не собираюсь, я не буду прятаться от следствия", – подчеркнул он.

Также Пашинский обратился к генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке со словами, что он, "к сожалению, стал на путь своих предшественников".

В свою очередь адвокат Пашинского Андрей Федур сказал журналистам, что это решение суда является "абсолютно незаконным и своевольным".

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева отправил под арест Сергея Пашинского без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 4 декабря из-за инцидента со стрельбой, который произошел в конце 2016 года.

Накануне генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что открыты три новых уголовных производства, в которых фигурирует Сергей Пашинский.

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Источник: korrespondent.net