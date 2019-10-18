Гладковскому вручили два подозрения - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому, который объявил голодовку, в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации. Об этом Українським Новинам сообщил источник.

"Уже вручили подозрение. Согласовал его специализированный антикоррупционный прокурор Холодницкий", - сказал он.

Ему сообщено о подозрении по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Также источник сообщил, что Гладковскому сообщено о подозрении по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Ранее сообщалось, что Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

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Источник: korrespondent.net