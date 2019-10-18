Саммит ЕС утвердил Лагард главой ЕЦБ

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ). Об этом говорится в распространенном в Брюсселе итоговом заявлении саммита.
"Европейский совет утвердил Кристин Лагард в должности председателя Европейского Центробанка. Она сменит на этом посту Марио Драги с 1 ноября 2019 года. Ранее ее кандидатуру утвердили Европейский парламент и Совет ЕС", – говорится в документе.
Как известно, ЕЦБ был создан в 1998 году после для обеспечения финансовой стабильности и скоординированной валютно-финансовой политики государств зоны евро.
Напомним, что ранее Кристин Лагард возглавляла МВФ. В качестве главы МВФ Лагард обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжение поддержки экономики Украины.
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Источник: korrespondent.net
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