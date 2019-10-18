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18. 10. 2019

В сентябре 60% законопроектов Рады были признаны законодательным спамом

В сентябре в Верховной Раде зарегистрировали более 60% юридически некачественных законопроектов. Такие данные в четверг, 17 октября, обнародовала всеукраинская общественная организация Комитет избирателей Украины.

"В Верховной Раде продолжается практика регистрации значительного процента некачественных законопроектов. Об этом свидетельствуют выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, которые были проанализированы экспертами Комитета избирателей. Так, ГНЭУ было подготовлено обобщающие выводы по 65 законопроектах, зарегистрированных в сентябре 2019 года, из которых 40 проектов законов (или 61%) было рекомендовано доработать, вернуть субъекту инициативы или вообще отклонить. То есть, каждый второй законопроект получил отрицательные выводы управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность и противоречие уже существующим законодательным актам.

Напомним, нардепы предыдущего созыва Рады были лидерами в Европе по количеству зарегистрированных законопроектов. При этом, большинство поданных ними проектов закона не смогли пройти проверку экспертов Верховной Рады и Минфина. 

Как сообщалось, по состоянию на 2 сентября в Верховную Раду уже были внесены 300 законопроектов.

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Источник: korrespondent.net
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