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18. 10. 2019

Взрыв в мечети Афганистана: более 30 жертв

При взрыве в мечети в афганской провинции Нангархар в пятницу, 18 октября, погиб по меньшей мере 31 человек, сообщает агентство Pajhwok.

По его данным, число пострадавших составило около 50 человек. Трагедия произошла во время пятничной молитвы.

По данным СМИ, в мечети прогремело два взрыва.

Ответственность за теракт пока никто не взял.

Ранее на севере Афганистана в городе Сари-Пуль был предотвращен крупный теракт. Правоохранители обнаружили заминированный автомобиль, в котором была почти тонна взрывчатки.

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Источник: korrespondent.net
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