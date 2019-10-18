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18. 10. 2019

Европейский Совет призвал Турцию вывести войска из Сирии

Европейский Совет, заседание которого проходит в Брюсселе, обнародовал резолюцию, в которой поддержал решение Совета министров ЕС года относительно ситуации в Северной Сирии. Соответствующий документ минувшей ночью был обнародован на сайте Европейского Совета.

"Евросоюз осуждает единоличные военные действия Турции на северо-востоке Сирии, которые повлекли человеческие страдания, подрывают борьбу против "Исламского государства" и создают большие угрозы для европейской безопасности. Европейский Совет учел вечернее объявление США и Турции о паузе во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию завершить военные действия, вывести свои силы и уважать международное гуманитарное право. Согласно решению Совета ЕС от 14 октября 2019 года, он (Европейский совет) напоминает, что страны-члены решили остановить выдачу лицензий на экспорт оружия в Турцию", - говорится в документе.

При этом, Европейский Союз подтвердил, что продолжает прилагать усилия для эффективного решения серьезного гуманитарного кризиса и кризиса беженцев в соответствии с возникающими потребностями, в частности, путем поддержки стран-членов, которые сталкиваются с очень серьезными вызовами, связанными с миграционными потоками в восточном Средиземноморье.

В резолюции Европейский Совет подтвердил, что продолжает держать это дело в центре внимания.

Сегодня утром стало известно, что Турция возобновила операцию в Сирии после объявленной накануне паузы.

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Источник: korrespondent.net
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