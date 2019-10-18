Рада рассматривает проект госбюджета на 2020 год

"Переходим к следующему вопросу повестки дня. Вам предложен проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год № 2000. В первом чтении. Переходим к рассмотрению. В соответствии со статьей 157 Регламента ВРУ рассмотрение проводится по процедуре полного обсуждения", - заявил глава парламента Дмитрий Разумков.

Он также предложил продлить работу ВР до исчерпания повестки дня. Такое решение поддержали 300 нардепов.

Как сообщил заместитель главы комитета ВР по вопросам бюджета Александр Трухин, в проект бюджета было подано более двух тысячь поправок.

"При подготовке проекта бюджета к первому чтению Бюджетный комитет с участием Министерства финансов и Счетной палаты разработал 2176 поправок народных депутатов и комитетов, но большинство предложений не отвечали регламентным требованиям", - отметил Трухин.

По его словам, также свои предложения к проекту бюджета предоставили Счетная палата и Главное научно-экспертное управление.

При этом, Трухин добавил, что комитет предлагает учесть полностью или частично 772 предложения и отклонить 1404 предложения.

Как отметил нардеп, общая потребность в средствах для учета всех предложений составляет 1,9 трлн грн.

Напомним, Рада приняла бюджет-2020 к рассмотрению 20 сентября.

Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.