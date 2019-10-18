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18. 10. 2019

Стала известна суть подозрений Гладковскому

Гладковский принимал решение о госзакупке по завышенным ценам у компании Богдан Моторс, конечным владельцем которой он являлся. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что по данному факту первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому объявлено подозрение.

Детективы установили, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно – ОАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

В частности, он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия Автосборочный завод №2, входящей в состав ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

Как следствие, государству было нанесено более 10,62 миллиона гривен убытков.

Кроме того, выяснилось, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысячи долларов (за 2016 год), 63 тысячи долларов (за 2017 год) и 47,5 тысячи долларов (за 2018 год).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.

Напомним, по данным СМИ, участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе являются экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, его сын Игорь с другом и директор Укроборонпрома Павел Букин. В указанной схеме также якобы задействованы руководители оборонных структур различных уровней. В Укроборонпроме обвинили журналистов в манипуляциях. Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование.

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Источник: korrespondent.net
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