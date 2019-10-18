"Бабье лето" задержится в Украине на ближайшие выходные, свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Местами воздух прогреется до +24 градусов. Так, теплее всего будет на западе и юге - 19...24 градусов. В центральных, северных и восточных областях 17-22 градуса.

Осадков не ожидается.

Cмотрите фотогалерею: "Бабье лето" задержится в Украине на выходные

Отметим, нынешнее "бабье лето" в Украине установило за неделю три температурных рекорда.

Сентябрь-2019 побил температурынй рекорд на планете

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Источник: korrespondent.net