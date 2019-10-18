Рада приняла проект изменений в Бюджетный кодекс

Верховная Рада в пятницу, 18 октября, поддержала за основу проект изменений в Бюджетный кодекс № 2144, который, в частности, предусматривает дополнительные источники наполнения Госбюджета. "За" проголосовали 264 народных депутата.

Так, закон относит к доходам госбюджета плату за сертификацию оператора системы передачи электроэнергии, оператора ГТС в связи с введением рынка электроэнергии; взносы на регулирование компаниями в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Ожидается, что доходная часть госбюджета увеличится примерно на 90,6 млн грн за счет платы за лицензирование зернового дистиллята, биоэтанола и топлива.

Поступления спецфонда бюджета и собственные поступления госучреждений, которые не успели использовать в текущем году, планируют использовать по целевому назначению.

Документ также меняет процедуру распределения расходов госбюджета на централизованные мероприятия между административно-территориальными единицами для закупки лекарств и учебников и вопросов перераспределения между регионами.

Законопроект вводит новый механизм расчета дополнительной дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения для областных бюджетов.

Документ учитывает переход к монетизации льгот и субсидий.

Предлагается отсрочить до 1 апреля 2020 года приобщение коммунальных медучреждений к программам медицинских гарантий и сохранить предоставление медицинской субвенции.

Определяется объем господдержки с/х производителей на уровне не более 1% выпуска продукции в сельском хозяйстве с учетом объемов фактического освоения денег с целью направления на другие программы в сфере АПК (подчеркивают, что в последнее время не удавалось использовать все деньги).

Проект закона определяет объем государственного фонда регионального развития на уровне не более 1% прогнозного объема доходов общего фонда проекта госбюджета.

Напомним, сегодня Рада рассматривает проект госбюджета на 2020 год. Депутаты решили заседать до исчерпания повестки дня.

Как сообщалось, Рада приняла бюджет-2020 к рассмотрению 20 сентября.

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Источник: korrespondent.net