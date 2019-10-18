Начало большой охоты. Задержание Гладковского

Скандал с махинациями в Укроборонпроме разгорелся в разгар президентской избирательной кампании. Его главный фигурант – тогдашний заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский (Свинарчук). Гладковский – бизнес-партнер и товарищ пятого президента Петра Порошенко. После скандала с оборонкой Порошенко уволил Гладковского, но это не помогло. Фактически скандал “стал последней каплей” в протестном голосовании на выборах против Порошенко. Отмыться от этой истории пятый президент так и не смог.

Власть поменялась и вот Гладковскому предъявили подозрение в совершении ряда уголовных преступлений. Он все отрицает и даже объявил голодовку.

Но расследование против Гладковского может стать первым большим делом против топ-представителей прошлой власти и самого близкого окружения Петра Порошенко.

Задержание и подозрение

17 октября НАБУ задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением, когда тот пытался вылететь из Украины вместе с семьей.

18 октября ему сообщили о подозрении. Детективы установили, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно – ОАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

В частности, он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия Автосборочный завод №2, входящей в состав ПАО Автомобильная компания Богдан Моторс.

Как следствие, государству было нанесено более 10,62 миллиона гривен убытков.

Кроме того выяснилось, что Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тысячи долларов (за 2016 год), 63 тысячи долларов (за 2017 год) и 47,5 тысячи долларов (за 2018 год).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Позиция Гладковского

Пресс-служба корпорации "Богдан" заявляет, что ее президент Гладковский, которого задержали в аэропорту Борисполь, не пытался бежать из страны, а должен был вылететь на открытие выставки Bus world 2019 в Брюссель.

"Все это задержание – не более чем инсинуации и попытка создать картинку для телевидения. Гладковский как президент автомобильной корпорации Богдан сегодня должен был вылететь на открытие автовыставки в Брюссель, на которую был официально приглашен организаторами", - заявили в пресс-службе.

В Богдане считают, что действия НАБУ не имеют ничего общего с правосудием, а являются "ручным управлением силовыми органами". В пресс-службе также заявляют, что Гладковский не является фигурантом ни одного уголовного дела.

Позже пресс-служба Богдана заявила, что Гладковский после задержания детективами НАБУ объявил голодовку.

Гладковский называет незаконным свое задержание. По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не направлялось. Он утверждает, что все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения.

В корпорации говорят, что Гладковский считает, что его незаконно преследуют по политическим мотивам, "что не имеет целью ничего другого, чем создание картинки для ТВ".

"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию "Богдан", я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - цитирует пресс-служба Гладковского.

Большой скандал

Издание Bihus.info в феврале – марте 2019 года опубликовало серию расследований о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки в Украину контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь.Его отец якобы как минимум один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.

После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

В фабуле речь идет о "физических лицах", которым подконтрольные названные журналистами (и давно уже известные правоохранителям) компании, "с привлечением должностных лиц" СНБО, Минобороны, Укроборонпрома, государственных оборонных заводов завладели бюджетными средствами "ориентировочно в размере 250 мииллионов гривен".

4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.

Порошенко говорит, что назначил своего бизнес-партнера на государственную должность, потому что был убежден в том, что управленческие качества Гладковского позволят быстро выполнить поставленные во время войны задачи – перевести предприятия Укроборонпрома на трехсменный режим. По его словам, Гладковский это сделал.

Порошенко признает, что этот скандал ударил по его рейтингу, и говорит, что сейчас он не поддерживает отношений с Гладковским.

"Конечно (назначение Гладковского было кадровой ошибкой), если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял", - подчеркнул Порошенко.

Цель – Порошенко?

Политолог Виктор Небоженко отмечает, что задержание Гладковского, прежде всего, ставит в тяжелое положение не подозреваемого, а само НАБУ и даже офис президента Украины Зеленского. Без политического решения, четкого понимания, по какому пути двигаться, всё может закончится пшиком, отмечает эксперт.

По его словам, первый путь — это раскручивать версию о причастности к коррупции непосредственного начальника Гладковского, бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова.

Второй вариант, по его словам, начать “добывать” из задержанного ценные материалы на Петра Порошенко, поскольку долгие годы Гладковский был близким другом Порошенко и его бизнес-партнером. Однако последний вариант, считает Небоженко, не слишком реален.

Задержание Гладковского – это не борьба с коррупцией, а пиар-ход с выманиванием средств из подозреваемого, считает бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

Придут и за другими

После задержания бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского появилась информация о задержании еще одного соратника экс-президента Петра Порошенко, депутата предыдущего созыва от фракции БПП Игоря Кононенко.

Впрочем, сам Кононеко вскоре опроверг информацию о своем задержании. При этом, подтвердив, что покинул страну.

В Генеральной прокуратуре, в свою очередь, подтвердили, что Кононенко фигурирует в ряде уголовных производств.

Источник: korrespondent.net