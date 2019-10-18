Скалецкая рассказала, когда запустят трансплантацию

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что систему трансплантации можно будет запустить в феврале 2020 года. Об этом она заявила в интервью Украинской правде в пятницу, 18 октября.

"Полностью система (трансплантации - ред.) может быть развернута и запущена со всеми необходимыми защитами после первого января, где-то в феврале. То же касается законопроекта и плюс созданы две рабочие группы, которые должны разрабатывать подзаконные акты.", - предположила Скалецкая.

Министр также добавила, что "мы ведем работу, но когда начинаем вникать в суть дел, не все так просто" и сказала, что "необходимо внести в закон несколько технических изменений, которые дают нам возможность легче работать".

Также Скалецкая заявила, что необходим реестр для трансплантации.

"Над ним активно работает команда по диджитализации, которая помогает понять его готовность", - сказала Скалецкая.

Она подчеркнула, что "ведутся переговоры, или мы действительно можем с первого января запуститься в Киевском регионе уже в промышленном масштабе".

"Собрали информацию, сколько здесь есть необходимого оборудования. Очень много нет. Это амбициозная история - сделать все за четыре месяца, но надо ставить большие цели", - поделилась министр.

Скалецкая также сообщила, что министерство параллельно работает по двум направлениям: трансплантация костного мозга и пересадка органов.

"Возможности будем оценивать в конце ноября и тогда скажем, нужно ли нам еще какое-то время, или мы можем справиться. Другой вариант - это переносить вступление действия закона еще раз, но это не имеет смысла", - подытожила глава министерства.

Напомним, в марте президент подписал изменения в закон о трансплантации. Утвержденные поправки дают возможность разблокировать приостановленную с 1 января 2019 года трансплантацию.

Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года. Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее. В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но соответствующее решение так и не было принято.

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Источник: korrespondent.net