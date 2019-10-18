Бюджет-2020 прошел первое чтение

Верховная Рада на заседании в пятницу, 18 октября, приняла в первом чтении закона о государственном бюджете на 2020 год.

Такое решение поддержали 255 народных депутатов.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, правительство подготовит ко 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

Стоит отметить, что к проекту бюдета подали почти 2200 поправок, 772 из которых комитет предложил учесть полностью или частично, 1404 предложения - отклонить.

Согласно законодательству, первое чтение должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря.

Рада приняла бюджет-2020 к рассмотрению 20 сентября.

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Источник: korrespondent.net