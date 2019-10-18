Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2019, пятница, 17:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
18. 10. 2019

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

Впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Онлайн-трансляцию ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход американских астронавтов Кристины Кук и Джессики Меир начался в 14:38 по киевскому времени. Им предстоит заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции.

Ожидается, что их пребывание за бортом МКС продлится, по меньшей мере, шесть с половиной часов. В NASA напомнили, что за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

Ранее NASA показало красочное инфракрасное изображение галактики. Также Корреспондент сообщал, что в NASA представили скафандры для полетов на Луну и Марс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.