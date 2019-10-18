Эрдоган: Турция не забудет письмо Трампа

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна "не может забыть" резкое письмо президента США Дональда Трампа о военном наступлении Турции на Сирию. Об этом он сообщил, выступая перед иностранными журналистами в Стамбуле, передает АР.

Сообщается, что это первые комментарии Эрдогана относительно письма Трампа от 9 октября, в котором, среди прочего, он предупредил президента Турции не быть "крутым парнем".

Эрдоган сказал, что Турция "сделает то, что необходимо" в отношении письма "когда придет время". Однако подробностей не уточнил.

"Письмо президента Трампа, которое не шло рука об руку с политической и дипломатической вежливостью, появилось в СМИ. Конечно, мы не забыли это. Нам было бы неправильно забывать об этом", - сказал Эрдоган.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил письмо главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В письме американский лидер призывает турецкого коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией.

Эрдоган выбросил письмо Трампа в мусорник - СМИ

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Источник: korrespondent.net