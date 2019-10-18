Юнкер расплакался на саммите ЕС

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, полномочия которого истекают этой осенью, прослезился от эмоций на пресс-конференции по итогам последнего для него саммита ЕС.

"Это был мой последний европейский саммит", - сказал он, обращаясь к журналистам, которых поблагодарил за освещение его работы в течение пяти лет пребывания на посту главы ЕК. Он отметил, что за эти годы участвовал почти в 150 саммитах.

"Я буду гордиться до последнего дня моей жизни, что мог служить Европе", - сказал он сбившимся от волнения голосом, после чего на его глазах проступили слезы.

"Merci @donaldtusk pour ton amitié et ta complicité. Merci aux journalistes de m’avoir accompagné pendant des siècles. Je resterai fier jusqu’à la fin de ma vie d’avoir pu servir l’Europe.” @JunckerEU pic.twitter.com/iUbeXdu3Fo — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) 18 октября 2019 г.

В зале повисла пауза, журналисты принялись аплодировать Юнкеру.

Ранее сообщалось, что президенту Еврокомиссии сделают срочную операцию. Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским причинам. Он направляется в Люксембург.

Жан-Клод Юнкер занимает свой пост с конца 2014 года, срок его полномочий составляет пять лет, они истекают в конце октября нынешнего года. На его место уже выбран новый руководитель Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляйен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net