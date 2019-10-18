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18. 10. 2019

Порошенко прокомментировал задержание Гладковского

Пятый президент Петр Порошенко считает задержание бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны и его бывшего соратника Олега Гладковского "феерическим зрелищем" новой власти. Об этом Порошенко в пятницу, 18 октября, написал на своей странице в Facebook.

Впрочем, фамилии Гладковского Порошенко не называл, а его пост в соцсети был посвящен проекту бюджета-2020, который сегодня рассматривает Рада.

"Еще с римских времен популисты у власти всегда управляют по правилу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. Феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но к первому антракту, зрители увидят, что в театральном буфете - пусто", - написал Порошенко.

Таким образом Порошенко указал на "пустой" бюджет-2020, который 18 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении. Он раскритиковал бюджет, обвинив новую власть в том, что она не держит свои предвыборные обещание и в том, что ликвидировала позитивные начинания предыдущей власти.

Напомним, сегодня Олегу Гладковскому объявили подозрение по двум статьям.

Ранее Порошенко назвал ошибкой назначение своего соратника Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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Источник: korrespondent.net
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