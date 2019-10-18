На Днепропетровщине банкиров подозревают в растрате 80 млн грн

Двое руководителей коммерческого банка в Днепропетровской области подозреваются в растрате 80 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в пятницу, 18 октября.

По данным следствия, зампредседателя правления и замначальника управления кредитования коммерческого банка в 2013 году составили фиктивный кредитный договор с предприятием, на основании которого последнее получило от банка средства в сумме 80 млн грн.

"В дальнейшем указанные средства заемщик не вернул. В 2019 году сумма начисленной задолженности составила более 89 млн грн", - говорится в сообщении.

Подозреваемым сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьей "растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная в особо крупных размерах".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним, что ранее полиция поймала банкира, скрывавшегося два года. Деятельность замначальника отдела одного из столичных банков привела к убыткам почти на 130 млн гривен.

Также сообщалось, что начальника ГСЧС в Херсонской области уличили в растрате. Чиновника подозревают в растрате 235 000 гривен при закупке топлива. Готовится ходатайство о его отстранении от занимаемой должности.

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Источник: korrespondent.net