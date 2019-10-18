Ждали конца света. Семья девять лет жила взаперти

Девять лет не выходя из одного помещения. Так жила в Нидерландах семья из семи человек - 67-летний мужчина и шестеро его взрослых детей.

По утверждению СМИ, отец семьи состоял в христианской секте мунитов.

Корреспондент.net собрал подробности запутанной истории.

Жизнь в заточении

Семью держали в запертом помещении, но не в подвале, как об этом изначально сообщали СМИ. В полиции сообщили, что ни один из семи человек, живших на ферме, не был зарегистрирован в муниципальном реестре населения. Жильцы дома сообщили, что они члены одной семьи — и живут на ферме с 2010 года. При этом в полиции не знают, действительно ли они являются родственниками.

Первым полиция задержала арендатора земли, на которой находится ферма - Йозефа Б.. Он родился в Австрии, работал разнорабочим. По словам соседей, Йозеф Б. ежедневно приходил на ферму, они думали, что австриец живет там один (соседи видели, как он привозит туда еду и туалетную бумагу). Об этом же сообщила и владелица фермы, которая отметила, что Йозеф Б. всегда вовремя вносил арендную плату. По ее словам, она не замечала, что на ферме живут другие люди.

Хозяин никого не подпускал к дому, наблюдая за округой в бинокль. Несколько раз соседи видели возле въезда на ферму машины полиции. Глава деревни сообщил, в свою очередь, что не знает, вызывали ли туда полицейских.

Как выбрались

О семье, живущей в заточении, стало известно после того, как один из обитателей дома, старший 25-летний сын, несколько раз пришел в бар в Рёйнерволде. В первый раз ему пришлось уйти, поскольку заведение закрылось, но 13 октября он вернулся, заказал пять кружек пива и попросил о помощи, рассказал сотрудник бара.

По его словам, посетитель с длинными волосами и бородой был в старой одежде, он выглядел напуганным. Мужчина сообщил бармену, что у него есть братья и сестры, что он девять лет не был на улице и что он не хочет продолжать жить так, как сейчас. Затем на место приехала полиция, которая забрала посетителя.

Старшего из детей, живших на ферме, возможно, зовут Ян Зон ван Дорстен. Это имя он использовал в социальных сетях. Девять лет назад он зарегистрировался в Facebook, после чего перестал появляться в сети. В июне 2019 года ван Дорстен начал публиковать в Facebookссылки на мероприятия, которые проводят экоактивисты. Кроме того, он завел себе инстаграм и твиттер. Первые сообщения в твиттере появились в мае. В инстаграме ван Дорстен в основном размещал свои фотографии. По информации журналистов, он мог публиковать посты, находясь на ферме.

Один из жителей Рёйнерволда Джеффри Шепер рассказал, что 25-летний мужчина — старший из детей, живших на ферме, — несколько раз общался с ним в местном баре. В первый раз Шепер заметил его у бара в начале октября, когда на улице шел дождь. Посетители пригласили молодого человека в старой одежде зайти внутрь и предложили ему пиво. Тот сообщил, что не может вернуться домой из-за сложной семейной ситуации. Появившись в баре 13 октября, он сказал, что ему нужна работа и новая одежда (именно тогда он и рассказал про заточение его семьи).

На странице ван Дорстена в LinkedIn журналисты нашли запись, где сообщалось, что его мать умерла в 2004 году. Он не ходил в школу и получал домашнее образование. В соцсетях ван Дорстен называл себя любителем природы и, в частности, призывал «восстановить Землю». Также он говорил о своей работе, упоминал, что имеет опыт в маркетинге и веб-разработке. С июня 2019-го он работал над сайтом компании Creconat, которая принадлежит Йозефу Б., однако сайт так и не запустили. Также ван Дорстен управлял страницей еще одной компании Йозефа Б. в фейсбуке. Кроме того, он писал, что открыл интернет-магазин по продаже древесины.

Отца тоже арестовали

Полиция Нидерландов арестовала 67-летнего отца семьи Геррита-Ян ван Д., его подозревают в незаконном лишении свободы, отмывании денег и жестоком обращении. В полиции считают, что люди, проживавшие на ферме, находились на ней не по своей воле. При осмотре дома полицейские обнаружили крупную сумму денег.

По утверждению СМИ, отец семьи Геррит-Ян ван Д., как и Йозеф Б., состояли в христианской секте мунитов. В нидерландском отделении секты сообщили, что Геррит-Ян ван Д. был из нее исключен.

Что за секта

Церковь объединения или Ассоциация Святого духа за объединение мирового христианства была основана в Корее в 1946 году Мун Ён Мёном, проповедником и выходцем из крестьянской семьи, который позже поменял свое имя на Мун Сон Мён. В 50-х годах у секты были общины в тридцати корейских городах, начали появляться первые последователи в Японии и США. А в 1959 году был основан штаб «Церкви объединения» в США.



Мун Сон Мён провозгласил себя мессией, заявив, что в 15 лет ему было откровение: Иисус Христос явился ему и приказал исполнить миссию, которую он сам, Иисус, не смог завершить. По версии Муна, сын божий не смог исполнить свое предназначение, так как был распят до того, как мог жениться. Сам корейский мессия был женат два раза и провозглашал создание «безгрешной семьи» главным, что люди должны делать для спасения человечества.



Больше всего Церковь объединения прославилась массовыми свадьбами: в церемониях, во время которых Мун благословлял вступающих в брак, участвовали тысячи и сотни тысяч пар. Например, в 1982 году 2000 пар участвовали в массовых бракосочетаниях в Нью-Йорке, в 1988 году — 6516 пар в Сеуле, в 1997 году — 30 000 пар в Вашингтоне. Некоторые из них уже были женаты до этого, но многие видели друг друга впервые, а после церемонии разлучались на три года. Только после трех лет работы на Церковь объединения в разных городах пары могли воссоединиться.



Адепты культа Муна должны были ездить по стране, изготавливать и продавать сувениры и другим образом зарабатывать деньги для Церкви. Известны случаи, когда новообращенные муниты, едва окончив университет, отписывали секте все свое имущество и отправлялись в миссионерские туры.

Источник: korrespondent.net