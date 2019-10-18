Борис Колесников отправляет юных моряков на ведущий форум в Нидерланды

Проект проходил второй раз. Его цель – поддержать одаренную и креативную молодежь, в частности, студентов транспортных и морских специальностей Украины.

Победителями "Морского дела" стали тридцать студентов профильных вузов. Они награждены дипломами на поездку в Нидерланды, которая состоится 5–8 ноября. Их ожидает посещение ведущей выставки морских технологий Europort 2019 и крупнейшего порта Роттердама; встреча с представителями компании EMO – лидера европейского рынка перевозки и перевалки сыпучих грузов; обзорные экскурсии по Амстердаму и Роттердаму.

Президент Фонда Борис Колесников поздравил студентов с достойной победой и блестящими результатами в двух отборочных турах и финальной презентации стартапов. "Искренне поздравляю победителей нашего конкурса. Им удалось удивить членов жюри разнообразием бизнес-идей, нестандартными подходами и креативом. Я просмотрел презентации финалистов, хочу отметить автора стартапа с использованием 3D-печати в морской промышленности; предложения по предотвращению морских загрязнений в территориальных водах, стратегии развития портов Украины, водного туризма, яхтенного сегмента. Запомнились идеи создания индустриальных парков в портовых зонах Украины, использования дронов в спасательно-поисковых операциях, внедрения технологии безопасной утилизации судов в Украине. Не забыли ребята о Green Shipping и экологически чистых технологиях. За такими молодыми специалистами, как победители нашего конкурса – будущее морской и речной отрасли Украины. Надеюсь, организованная Фондом поездка в Нидерланды и насыщенная программа пребывания подарят им новые знания, знакомства с последними достижениями мировой логистики, а это важно, ведь одна из главных составляющих экономики нашей страны – транзит", — говорит Борис Колесников.

Гордится проектами участников "Морского дела 2019" и член жюри конкурса, исполнительный директор Ассоциации "Всеукраинское объединение крюинговых компаний" Павел Никитин. "Поздравляю ребят с заслуженной победой. На защите финальных проектов я убедился, что будущие украинские специалисты морского и речного дела настроены серьезно и нацелены на долгий, квалифицированный и упорный труд – на этом основан профессиональный успех. Студенты готовы к ответственности, изучают новые технологии, стремятся использовать инновационные решения. На выставку Europort и уникальные экскурсии, организованные Фондом Бориса Колесникова, в порт Роттердама и на крупнейший сухогрузный терминал в Европе наши студенты едут не в качестве наблюдателей, а как профессионалы. Они будут действительно перенимать опыт и общаться с ведущими специалистами, чтобы применить полученные знания в дальнейшей деятельности в Украине", – рассказывает Павел Никитин.

Напомним, в "Морском деле 2019" приняли участие 1 500 студентов из 36 морских и транспортных вузов страны. Победители предыдущего сезона проекта побывали на Международной профильной выставке Posidonia 2018 в Афинах.

Источник: korrespondent.net