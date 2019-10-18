Рябошапка рассказал о подозрениях экс-нардепам

С начала сентября Генеральная прокуратура предъявила бывшим народным депутатам Украины около десяти подозрений. Об этом на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в пятницу, 18 октября.

"Мы видим в последнее время большое количество, в том числе семь должностных лиц, в большей степени пока бывших, привлеченных к уголовной ответственности. Например, с начала сентября около десяти подозрений было предъявлено бывшим нардепам. Среди них бывший глава комитета ВРУ", - сказал Рябошапка.

По его словам, есть знак единого слаженного механизма и в результате это превращается в значительную интенсификацию расследования уголовных производств.

"Сейчас мы работаем по двум направлениям, первое из них это налаживание работы органов системы уголовной юстиции и собственно этот набор органов антикоррупционных и органов уголовной юстиции пока превращается в систему", - сказал Рябошапка.

Он также добавил, что сейчас ГПУ расследует вывод средств из шести украинских банков. По его словам, делами разграбленных банков будет заниматься специально созданный департамент Генпрокуратуры.

"Речь идет о возвращении активов из банков, средства которых были незаконно выведены. В нашей работе минимум 6 таких банков. Нескольким фигурантам и бывшим бенефициарам этих банков сообщено подозрения", - заявил Рябошапка.

Он подчеркнул, что ГПУ работает над возвращением средств банков до государства.

"Сейчас мы достаточно близки к процессуального результата в отношении бенефициара еще одного крупного коммерческого банка", - заявил он.

Напомним, что ранее Генпрокуратура попросила снять неприкосновенность с Дубневичей. Соответствующее представление Рябошапка направил в Верховную Раду. Дубневича подозревают в хищении средств Укрзализныци.

Также сообщалось, что Рябошапка "слил" в СБУ дело экс-лидера ячейки Правого сектора. Генпрокурор заявил, что встречался с бывшим главой местного отделения Правого сектора Сергеем Стерненко, которого подозревали в убийстве, и отдал его дело в СБУ.

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Источник: korrespondent.net