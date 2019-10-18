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18. 10. 2019

Комитет ВР повторно рассмотрит закон о рынке земли

Аграрный комитет Верховной Рады проведет еще одно заседание по законопроектам об обороте земель. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет УНИАН.

Перед этим глава фракции Батькивщина Юлии Тимошенко заявила, что заседание комитета было проведено в тайном режиме, поскольку комитет должен был быть в 14.30, но собрали "ночью только тех членов комитета, которые являются сторонниками продажи земли, и в 9 часов утра провели заседание и провели решение о поддержке законопроекта, который дает право продавать землю иностранцам и продавать более 210 тыс. га земли в одни руки".

Нардеп сообщила, что Разумков собрал лидеров фракций парламента, где была достигнута договоренность, что на следующей пленарной неделе состоится заседание комитета по этому вопросу.

После этого председатель ВР сказал: "Мы действительно договорились, что следующее заседание комитета состоится через неделю - на следующей пленарной неделе".

Стоит отметить, что разным опросам, примерно три четверти украинцев выступает против продажи земли в принципе. Но власти на это внимания не обращают.

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Источник: korrespondent.net
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