Не из-за Украины. Глава Миэнерго США назвал причину отставки

Отставка министра энергетики США Рика Перри не связана с Украиной. Об этом он сам заявил в эфире телеканала Fox News в пятницу, 18 октября.
"Это не имеет абсолютно ничего общего с Украиной, все упирается в последние восемь или девять месяцев - я довольно часто посматриваю в сторону Техаса", - сказал Перри, который ранее был губернатором этого штата.
По его словам, его работа по Украине была сконцентрирована на том, чтобы убедиться, что она не станет "заложницей" российского газа.
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Источник: korrespondent.net
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