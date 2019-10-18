Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2019, пятница, 19:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
18. 10. 2019

Не из-за Украины. Глава Миэнерго США назвал причину отставки

Отставка министра энергетики США Рика Перри не связана с Украиной. Об этом он сам заявил в эфире телеканала Fox News в пятницу, 18 октября.

"Это не имеет абсолютно ничего общего с Украиной, все упирается в последние восемь или девять месяцев - я довольно часто посматриваю в сторону Техаса", - сказал Перри, который ранее был губернатором этого штата.

По его словам, его работа по Украине была сконцентрирована на том, чтобы убедиться, что она не станет "заложницей" российского газа.

Отметим, министр останется в должности до конца года. Имя его преемника вскоре назовут.
 
Ранее американские СМИ сообщили, что ряд бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, а также министр энергетики Рик Перри, пытались сменить руководство Нафтогаза.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.