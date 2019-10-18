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18. 10. 2019

Дело Пашинского: на суде экс-нардеп напала на журналиста

Во время заседания суда по делу бывшего нардепа Сергею Пашинскому, которое состоялось в пятницу, 18 октября, экс-нардеп Татьяна Чорновил напала на журналиста издания Правовой контроль Украины Дмитрия Кучера. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

"На суде находился по редакционному заданию. Спросил у госпожи Чорновил об ее отношении к решению суда, она коротко ответила - какое-то классическое высказывание. Тогда я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским и они о чем-то говорили. А с левой стороны стояла госпожа Чорновил, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогостоящий, и пока возвращал, госпожа Чорновил меня поцарапала", - рассказал в комментарии НСЖУ Кучер, добавив, что у  него есть видеозапись инцидента.

После нападения со стороны Черновил журналиста попытался вытолкнуть из зала товарищ экс-нардепа.

"Я решил этого не терпеть, стал в стойку и оттолкнул его корпусом. После этого он меня больше не трогал", - рассказал Кучер.

На место происшествия журналист вызвал полицию. А также написал заявление о препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

                                                      
 

Как сообщалось, Апелляционный админсуд Киева оставил без изменений избранную ранее меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога. 

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Источник: korrespondent.net
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