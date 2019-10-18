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18. 10. 2019

Стала известна стоимость фуршета во время пресс-марафона Зеленского

Стоимость ресторанного обслуживания во время проведения пресс-марафона Президента Украины Владимира Зеленского в здании Kyiv Food Market, составила более 170 тысяч гривен. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает УНН со ссылкой на ответ из секретариата работы с персоналом и организационного обеспечения деятельности руководителя государственной службы Государственного управления делами.

"По состоянию на 17 октября 2019 года в Государственное управление делами поступили документы на оплату услуг ресторанного обслуживания мероприятия с участием Президента Украины с представителями средств массовой информации на базе Kyiv Food Market (Киев, ул. Московская, 8) на сумму 174,396 тыс. гривен", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что документы на оплату других услуг по проведению пресс-марафона Зеленского на сегодня не поступали.

Фуд-марафон Зеленского: реакция соцсетей

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 октября провел пресс-марафон, длившийся более 14 часов, в ходе которого ответил на более чем 500 вопросов.

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Источник: korrespondent.net
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