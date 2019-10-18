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18. 10. 2019

На Тернопольщине девочка погибла, выпав из автобуса

Девочка выпала из рейсового автобуса и погибла в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в пятницу, 18 октября.

“Выпал из рейсового автобуса и погибла несовершеннолетний ребенок. Несчастье случилось 18 октября около 15:00. Девочка ехала из Тернополя домой в Подволочиский район на автобусе Каменец-Подольский-Тернополь”, - сказано в сообщении полиции.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и бригада скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.

По словам очевидцев, в автобусе были свободные места, но девочка стояла на лестнице автобуса у задних дверей и играла с телефоном.

Cмотрите фотогалерею: На Тернопольщине девочка погибла, выпав из автобуса

Напомним, что ранее в смартфоне взорвалась батарея, убив спящую школьницу. Девочка оставила гаджет заряжаться на ночь в своей постели, а его батарея взорвалась.

Также сообщалось, что пассажир упал на рельсы метро в Киеве. Очевидцы уверяют, что упавший мужчина был в нетрезвом состоянии. На видео видно, как его в бессознательном состоянии поднимают на платформу другие пассажиры.

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Источник: korrespondent.net
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