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18. 10. 2019

МВФ готовит для Украины программу на три года

Новая программа МВФ для Украины рассчитана на три года и будет направлена ​​на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен, пишет Укринформ.
 
 
"Как я уже говорил, Украина достигла значительного уровня макроэкономической стабильности. Я думаю, что это важно сохранить", - отметил Томсен. В этой связи он подчеркнул, что одной из ключевых вещей стала модернизация работы Национального банка, которое предусматривало также укрепление его независимости. "И мы считаем абсолютно важным, чтобы это было сохранено", - подчеркнул представитель МВФ.
 
Кроме того, он обратил внимание на аспекты монетарной политики в Украине, а также надзора за финансовым сектором. В этом контексте представитель Фонда вспомнил дело ПриватБанка, которое рассматривается сейчас в судебном порядке. А также подчеркнул: важно, чтобы государство и в дальнейшем пыталось ограничить потери для налогоплательщиков.
 
Что касается структурных реформ в Украине, на которые МВФ обращает внимание перед заключением договоренностей о новой программе, Томсена назвал, в частности, земельную реформу, преодоление коррупции, а также усилия, направленные на большую открытость рынка в Украине.
 
 
В то же время, Томсен не уточнил, о какой сумме говорится в новой программе для Украины: "Мы еще не обсуждали сумму, поэтому я пока ничего не могу сказать об этом".
 
Представитель МВФ подчеркнул, что диалог с украинским правительством продолжается, и проходит в позитивном ключе. Он также отметил, что МВФ в течение следующих нескольких недель может направить миссию в Украину для обработки деталей по реформам.
 
Эту же информацию подтвердила министр финансов Оксана Маркарова, которая находится на переговорах с МВФ в Вашингтоне.
 
Напомним, 15 октября делегация Украины отправилась на переговоры с МВФ. Накануне стало известно о ходе переговоров.
 
В сентябре украинские власти не достигли соглашения по новой программе сотрудничества с МВФ в ходе двухнедельных переговоров.
 

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Источник: korrespondent.net
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