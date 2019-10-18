Реформа ГПУ: Рябошапка уволил десятки прокуроров

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за день подписал более 20 приказов об увольнении прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил Рябошапка на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

По его словам, заявки на переаттестацию уже подали 96% сотрудников прокуратуры.

"По состоянию на утро 16 октября подали заявления 96 % прокуроров. Я разговаривал с несколькими руководителями структурных подразделений, почему некоторые работники не подали заявления. Они сомневаются, что пройдут проверку на добропорядочность. По результатам только вчерашнего дня я подписал чуть более 20 приказов об увольнении из органов прокуратуры", - сообщил Рябошапка.

Также он сообщил, чтопроцесс реформирования Генеральной прокуратуры Украины планируют завершить до 1 января 2020 года.

"Наша общая логика: до нового года идет процесс реформирования Генеральной прокуратуры. Мы ожидаем, что с 1 января этот процесс будет закончен. Будет Офис Генерального прокурора в новом формате работать, как это предусмотрено законом. Где-то три месяца нам надо будет на областной и региональный уровень и еще после того 3-4 месяца – на местные прокуратуры", - сказал Рябошапка.

Он также сообщил, что по общим расчетам, процесс реформирования должен закончиться до 1 сентября, однако предположил, что этом может произойти и раньше - до 1 июля.

Напомним, 25 сентября вступил в силу закон о реформировании ГПУ. Закон имеет положение о росте зарплат прокуроров в размере от 15 прожиточных минимумов, а также переаттестации сотрудников ведомства, кроме Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее Рябошапка сообщил, что с начала сентября украинские правоохранители сообщили около 10 подозрений бывшим народным депутатам.

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Источник: korrespondent.net