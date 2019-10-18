Лента RSS
Подписаться на ленту
18 октября 2019, пятница, 20:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
18. 10. 2019

Андрей Богдан заявил, что девушка выгнала его из дому

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что его девушка Анастасия Сличная выгнала его из дома. Об этом он написал в комментарии к ее посту в Facebook.

"Друзья! Подскажите! Куда можно отдать вещи в отличном состоянии?" - написала Анастасия Сличная.

В комментариях к публикации появился Андрей Богдан. "Ребята, у кого можно переночевать? Выгнала меня на улицу", - пошутил Богдан.

"В караоке постелим", - написал в ответ Дмитрий Крейнин. 

В Анастасией Сличной Андрея Богдана ранее неоднократно видели на различных мероприятиях.

Cмотрите фотогалерею: Андрей Богдан заявил, что девушка выгнала его из дому

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан в Сен-Тропе возглавил марш девушек с шампанским.

А после свадьбы в Сен-Тропе Богдана видели спящим в аэропорту на коленях у девушки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.