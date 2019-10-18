Лукашенко решил, чем займется после президентства

Президент Александр Лукашенко заявил, что после окончания президентского срока предпочел бы стать ректором "где-то в учреждении". Об этом он сказал во время своего выступления на встрече в Академии управления, передает агентство Белта в пятницу, 18 октября.

Лукашенко все же отметил, что он не может "сам себя назначить перед уходом". В связи с этим он выразил свою готовность к компромиссу в виде преподавательской деятельности.

"Это то, что я воспринимаю", - сказал он.

В заключение он отметил, что в будущем он будет чаще устраивать беседы со студентами, сказав, что раз в два месяца точно будет у студентов, в аудиториях.

"Как ни говори, молодежь - будущее, но студенты - это основа любого государства, они будут определять его лицо", - подчеркнул он.

Напомним, две недели назад Лукашенко впервые встретился с Зеленским. Переговоры президентов прошли в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Во время выступления Лукашенко призвал Запад "очнуться" и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его "загрузили этим страшным грузом".

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Источник: korrespondent.net