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18. 10. 2019

Сделка по Brexit: Джонсон надеется на поддержку парламента

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что согласованные условия Brexit будут одобрены британским парламентом. Об этом сообщает ВВС в пятницу, 18 октября.

Джонсон призвал членов парламента "собраться вместе", чтобы поддержать сделку по Brexit, которую Великобритания заключила с ЕС, настаивая на том, что "лучшего результата не может быть".

Также в комментарии журналистам он заявил, что надеется, что сделка пройдет в парламенте в субботу, 19 октября.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Выход через Ирландию. Достигнута сделка по Brexit

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Источник: korrespondent.net
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