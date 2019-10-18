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18. 10. 2019

Нафтогаз повысит цену на газ для промышленности

НАК Нафтогаз Украины повысит цену на газ для промышленных потребителей в ноябре на условиях предоплаты на 19,6% (на 1 тыс. 154,4 грн) по сравнению с октябрем - до 7 тыс. 33,2 грн за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщила пресс-служба компании в пятницу, 18 октября.

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 18,4% (на 1,206 тыс. грн) - до 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.

Ранее в Нафтогазе спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). 

Также в компании заявили, что с января цены на газ для населения будут рыночными.

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Источник: korrespondent.net
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