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19. 10. 2019

Трамп выбрал кандидата на пост министра энергетики США


Президент США Дональд Трамп предложит заместителю главы Министерства энергетики Дэну Бруйетту возглавить ведомство после ухода с этой должности Рика Перри. 
 
"Я рад выдвинуть заместителя министра Дэна Бруйетта на должность министра энергетики. Опыт Дэна в этой области не имеет равных. Настоящий профессионал, я не сомневаюсь, что Дэн проделает отличную работу!" – написал американский лидер в Twitter в пятницу, 18 октября.
 
Трамп также назвал "выдающейся" работу нынешнего министра Рика Перри на своем посту и выразил ему благодарность.  
 
"Он был отличным губернатором Техаса и прекрасным министром энергетики. Кроме того, он является моим другом", – написал президент США.
 
Ранее сообщалось, что министр энергетики США уходит в отставку на фоне скандала по Украине. Сам Рик Перри заявил, что покинет пост министра из-за штата Техас, где он был губернатором, а не из-за Украины.

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Источник: korrespondent.net
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