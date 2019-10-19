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19. 10. 2019

Турция восстановила режим прекращения огня в Сирии


Турция вернулась к "полной паузе" в военной операции Источник мира на территории Сирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.
 
По его словам, режим прекращения огня вдоль сирийско-турецкой границы возобновился, несмотря на обстрелы ранее в пятницу, 18 октября.
 
"Сегодня утром стреляли снайперы. Сегодня утром был минометный обстрел. Это было быстро устранено. И они вернулись к полной паузе", – сказал Трамп.
 
Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции Источник мира в Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель – очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.
 
17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции Источник мира на пять дней. 18 октября турецкая армия возобновила атаки на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.

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Источник: korrespondent.net
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