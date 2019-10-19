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19. 10. 2019

Некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ – Трамп


Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о готовности некоторых европейских лидеров впервые принять боевиков террористической группировки "Исламское государство".
 
"Меня только что уведомили о том, что некоторые европейские державы сейчас, впервые, готовы принять боевиков ИГ, которые прибыли из их государств. Это хорошая новость, но это (возвращение боевиков на родину в Европу – ред.) должно быть осуществлено после того, как мы схватим их", – написал он в Twitter в пятницу, 18 октября.
 
В то же время Трамп отметил, что в деле репатриации странами Европы своих граждан из Сирии "происходит большое продвижение".

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Напомним, в августе Трамп заявил, что США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские.

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Источник: korrespondent.net
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