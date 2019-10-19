В здание Раду проник хищный зверь



В здании Верховной Рады Украины обнаружили куницу. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк на своей странице в Facebook 18 октября.

На опубликованных кадрах видно, как испуганное животное бегает из угла в угол, пытается открыть дверь и прячется от людей.

"Пленарная неделя в раде закончилась неожиданно. Знал, что в парламенте можно увидеть разное, но даже меня такой гость удивил", - написал нардеп.

Пользователи соцсети, в свою очередь, в комментариях пошутили, что куница является "душой депутата рады прошлого созыва, которая угодила не в ту реальность".

Отмечается, что в итоге куницу удалось поймать и отпустить на свободу, однако то, как животное попало в здание Рады, до сих пор остается неизвестным.







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Источник: korrespondent.net