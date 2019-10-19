Джулиани добивался выдачи визы в США Шокину – СМИ

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил в Конгрессе, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани просил Госдепартамент и Белый дом о выдаче визы бывшему генпрокурору Украины Виктору Шокину. Об сообщает CNN со ссылкой на источник.
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Напомним, в США противДжулиани ведется расследование о лоббизме. Расследование связано с делом против Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Джулиани отрицает все обвинения, но признает, что он и его помощники работали вместе с украинскими прокурорами. В частности, они собирали потенциально опасную информацию о бывшем после США в Украине Мари Йованович, бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере.
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Источник: korrespondent.net
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