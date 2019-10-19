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19. 10. 2019

Сепаратисты 21 раз нарушили "тишину" на Донбассе

В течение прошлых суток, 18 октября, на Донбассе сепаратисты 21 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник обстреливал позиции украинских защитников из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Так, обстрелы велись вблизи Водяного, Новотроицкого, Талаковки, Авдеевки, Березового, Красногоровки, Павлополя. Кроме того, сепаратисты стреляли неподалеку Новолуганского, Луганского, Золотого-4, Крымского, Новотошковского, Троицкого.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

С начала этих суток противник четыре раза нарушил режим прекращения огня - вблизи Золоого и Зайцевого. На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что сепаратисты открыли огонь из артиллерии. Враг вел обстрелы по всей линии разграничения, включая ключевую точку разведения войск – поселок Золотое.

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Источник: korrespondent.net
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