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19. 10. 2019

Прорыв дамбы в России: погибли 12 человек

Число погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 12 человек, заявили в МЧС РФ.

Также 19 человек обратились за помощью к медикам, еще 13 считаются пропавшими без вести. 

Ранее главк МЧС по краю сообщил, что ночью 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. По предварительным данным Следственного комитета, в затопленных общежитиях могло находиться до 80 человек.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли при прорыве дамбы в России. В Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.

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Источник: korrespondent.net
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