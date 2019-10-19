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19. 10. 2019

Зеленский проведет инвестфорум в Мариуполе

На инвестиционном форуме в Мариуполе, в котором должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский, будут присутствовать более 350 гостей и более 50 представителей международных и украинских организаций. Об этом проинформировала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

“RE: think Invest in Ukraine это: насыщенная программа, более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций, более 350 гостей, среди которых - представители правительства и местной власти, инвесторы, представители посольств, бизнеса", - рассказала Мендель о деталях мероприятия.

Она призвала представителей СМИ регистрироваться для аккредитациию

Инвестиционный форум в Мариуполе Донецкой области состоится 29 октября, хотя ранее мероприятие планировали провести в конце сентября.

Ранее Зеленский подписал закон об отмене налога на инвестиции. Владимир Зеленский отменил налог на инвестиции и, в частности, паевый взнос в развитие инфраструктуры города.

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Источник: korrespondent.net
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