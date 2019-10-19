Вступил в силу закон о непрерывной работе Нацсовета по вопросам ТВ

Вступил в силу закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета. Так, в пятницу, 18 октября, он был опубликован в издании Голос Украины.

Документ предусматривает обеспечение непрерывность функционирования ведомства: члену Национальной рады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Исключение составляет только досрочное прекращение полномочий члена Нацрады. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национального совета на все вакантные должности.

При этом нынешний порядок предусматривает двухмесячное отсутствие членов Национального совета.

Кроме того, данный регулятор приравняли к государственным органам первого уровня.

Напомним, 26 сентября Нацсовет отказался продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу 112 Украина. Согласно решению, телеканал систематически нарушал условия лицензии и получил несколько предупреждений.

После этого телеканал 112 Украина обратился в суд с требованием отменить данное решение. Но накануне Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить этот иск.

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Источник: korrespondent.net