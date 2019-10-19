В ГПУ не хватает доказательств вины Порошенко

Подозрение нардепу, пятому президенту Украины Петру Порошенко будет предъявлено, когда для этого будет достаточно доказательств, отмечает генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"Когда следователи решат, что доказательств достаточно, прокуроры с ними согласятся, скажут, что подозрение обоснованно, тогда мы увидим материалы, которые пойдут в Верховную Раду со снятием неприкосновенности", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос о том, когда будут предъявлены подозрения Порошенко.

На уточняющий вопрос, когда это может быть, генпрокурор отметил: "Не скажу".

Как сообщалось, накануне адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что прокуратура Панамы два месяца проверяла данные, которые предоставил Портнов, и решила закрыть дело.

Напомним, в мае Портнов опубликовал документы, которые свидетельствуют о переоформлении офшорных компаний Порошенко.

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Источник: korrespondent.net