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19. 10. 2019

Под Киевом полицейским объявили подозрения в пытках

Государственное бюро расследований объявило двум полицейским Василькова Киевской области подозрения в истязании. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что в декабре 2018 года во время дежурства на остановке в Василькове полицейские в ходе словесной перепалки применили к мужчине слезоточивый газ, нанесли ему множество ударов ногами и руками, а также два удара в лицо прикладом автомата. После этого они надели на потерпевшего наручники, отвезли его в безлюдную местность за город, где продолжили избивать.

"После этого правоохранители закрыли потерпевшего в багажном отделении служебного автомобиля, нанеся при этом дополнительные удары автоматом в область головы. В это же время знакомые и родственники разыскивали его и с этой целью звонили на номер "102", а также лично появлялись в Васильковский ОП ГУНП в Киевской области", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, для сокрытия преступления полиция вынесла постановление по делу об административных правонарушениях и протоколы об административном задержании. Обоим полицейским сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и пытках.

Ранее сообщалось, что в Одессе двум полицейским вручили подозрение за участие в пытках. Двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области объявили о подозрении из-за истязания задержанного.

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Источник: korrespondent.net
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