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19. 10. 2019

На Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов

В зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в течение недели силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил обследовали 63 гектара территории и обезвредили 689 взрывоопасных предметов.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы жилых домов в населенных пунктах Марьинка, Красногоровка, Гранитное, Бердянское и Чермалык. За неделю восстановлено 11 домов. В пунктах оказания помощи, расположенных на территории контрольных пунктов въезда / выезда, спасателями была оказана медицинская и психологическая помощь 933 лицам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Донбассе подорвались военные. В зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва ранен один военнослужащий, еще один - получил взрывную травму.

На Донбассе около 700 тысяч гектаров земли заминированы - Минобороны

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Источник: korrespondent.net
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