Суд возобновил заседание по делу Гладковского

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины продолжил заседание по избранию меры пресечения Олегу Гладковскому, бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина.
В начале заседания защита Гладковского попросила суд разрешить подозреваемому выйти из стеклянной кабины, просьба была удовлетворена. Также обвинение снова озвучило ходатайство о взятии его под стражу.
Гладковский рассказал, как его задержали
Ранее Порошенко назвал ошибкой назначение своего соратника Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
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Источник: korrespondent.net
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