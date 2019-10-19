В Житомирской области учителя перекрыли международную трассу

В Лугинском районе Житомирской области на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин затруднено движение из-за акции учителей, требующих от местных властей выплатить им зарплаты. В настоящее время в акции принимают участие более 100 человек, сообщает УНИАН.

Учителя образовательных учреждений Лугинского района ходят по пешеходному переходу с плакатами: "Требуем зарплату!", "Боремся за справедливость!". Через некоторое время люди пропускают автомобили и снова выходят на переход.

На этом участке трассы образовались большие пробки. Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проводят с участниками акции разъяснительную работу об ответственности за блокирование транспортных коммуникаций.

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О запланированной акции учителя предупредили руководство Лугинской объединенной территориальной громады.

Вчера с учителями общались правоохранители и представители власти, и долги частично погасили, однако люди требуют выплатить им зарплаты в полном объеме. На место происшествия прибыли патрульные и следственно-оперативная группа.

Ранее министр образования науки Анна Новосад предложила способ найти средства на повышения зарплат учителям - за счет "оптимизации" сети школ.

В бюджете нет денег на повышение зарплат учителям

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Источник: korrespondent.net