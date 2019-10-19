Лента RSS
Подписаться на ленту
19 октября 2019, суббота, 14:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
19. 10. 2019

Парламент Британии впервые почти за 40 лет соберется в субботу

Британский парламент впервые за 37 лет соберется на заседание в субботу, планируется голосование за сделку о выходе из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что сегодня парламент Британии планирует проголосовать за сделку о Brexit, которую заключил премьер-министр Борис Джонсон. Уточняется, что это первое заседание парламента в выходной день после вторжения на Фолклендские острова в 1982 году.

Предполагается, что Джонсон выступит с заявлением и попросит поддержать сделку. BBC пишет, что бывшие союзники Джонсона и оппозиционные партии могут не поддержать эту сделку.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Выход через Ирландию. Достигнута сделка по Brexit

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.