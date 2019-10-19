Парламент Британии впервые почти за 40 лет соберется в субботу

Британский парламент впервые за 37 лет соберется на заседание в субботу, планируется голосование за сделку о выходе из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что сегодня парламент Британии планирует проголосовать за сделку о Brexit, которую заключил премьер-министр Борис Джонсон. Уточняется, что это первое заседание парламента в выходной день после вторжения на Фолклендские острова в 1982 году.

Предполагается, что Джонсон выступит с заявлением и попросит поддержать сделку. BBC пишет, что бывшие союзники Джонсона и оппозиционные партии могут не поддержать эту сделку.

Ранее сообщалось, что Британия и Евросоюз договорились по Brexit. Лондон и Брюссель после двух суток переговоров заявили о согласовании новой сделки об условиях выхода.

Выход через Ирландию. Достигнута сделка по Brexit

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Источник: korrespondent.net