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19. 10. 2019

В Одесской области подростки из-за замечания избили до смерти мужчину

В Одесской области полиция Измаила выясняет обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя, которого нашли без сознания во дворе жилого дома на проспекте Мира после того, как его избили подростки, сообщает Бессарабия-информ.

Инцидент произошел еще 13 октября, когда между потерпевшим и группой несовершеннолетних произошел конфликт. В ходе спора один из парней ударил мужчину по голове, отчего тот упал на землю и потерял сознание.

Пострадавший был госпитализирован и спустя сутки умер, не приходя в сознание, а в полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего", назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит окончательную причину смерти мужчины.

"Лиц, которые были участниками события, установили. Сейчас принимаются меры по выяснению его обстоятельств и привлечению виновных к ответственности", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, в Запорожье подростки на камеру избивали школьниц. Группа подростков сначала избила одну девушку, потом взялись за другую.

В запорожской школе подросток пытался задушить одноклассницу

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Источник: korrespondent.net
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