Депутат из Слуги народа хочет отменить закон о люстрации

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский предлагает признать закон о люстрации утратившим силу. Об этом сказано на официальном портале Верховной Рады в субботу, 19 октября.

Законопроект О признании утратившим силу Закона Украины Об очистке власти зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству 18 октября. Текст документа в настоящее время отсутствует.

"(ЕСПЧ - ред.) официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации - закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности. ... Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. Свои предложения оформил в законе, который внес в парламент. ... По-моему, пришло время перевернуть эту позорную и никчемную страницу", - написал Бужанский в Facebook.

Ранее нардеп Максим Бужанский назвал журналистку Ольгу Духнич "тупой овцой". Причиной оскорблений стали ее слова о пророссийской позиции Бужанского. Общественные активисты требовали исключить Бужанского из фракции Слуга народа.

Позже Бужанский обозвал родителей в одной из школ Днепра "дол*****ми", потому что они отказались сдавать деньги на канализационные люки возле учебного заведения.

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Источник: korrespondent.net